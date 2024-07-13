Абрамова Татьяна Александровна 21.03.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамова Татьяна Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977

Отец: Бирюков Александр Фёдорович

Мать: Бирюкова Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Вадим

Рождение ребёнка
16.05.2009

Сын: Абрамов Георгий Вадимович

Отец ребёнка: Абрамов Вадим

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.2011

Дочь: Абрамова Маргарита Вадимовна

Отец ребёнка: Абрамов Вадим

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.2011

Сын: Абрамов Глеб Вадимович

Отец ребёнка: Абрамов Вадим

Москва, город федерального значения Москва

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