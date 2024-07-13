Абрамова Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения21.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1977
Отец: Бирюков Александр Фёдорович
Мать: Бирюкова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Вадим
Рождение ребёнка
16.05.2009
Сын: Абрамов Георгий Вадимович
Отец ребёнка: Абрамов Вадим
Рождение ребёнка
01.05.2011
Дочь: Абрамова Маргарита Вадимовна
Отец ребёнка: Абрамов Вадим
Рождение ребёнка
01.05.2011
Отец ребёнка: Абрамов Вадим