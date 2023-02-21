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Попов Потап Спиридонович

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Место рождения

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1720 г.р.

Мать

Вычислено 1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.

Отец: Попов Спиридон Нестерович

Мать: Шихова Дарья Антоновна

д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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