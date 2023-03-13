Бухвалова Анисья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухвалова Анисья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Бухваловъ Алексей

Отец ребёнка: Бухваловъ Федоръ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бухваловъ Иванъ

Отец ребёнка: Бухваловъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухваловъ Федоръ

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