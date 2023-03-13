Бухвалова Анисья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Бухваловъ Алексей
Отец ребёнка: Бухваловъ Федоръ
Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бухваловъ Иванъ
Отец ребёнка: Бухваловъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухваловъ Федоръ