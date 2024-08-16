Прасковья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1906 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1263 Андрей Федоров Баранов 20 нет нет 1886 Гремячка Параскева Иосифова 19 Иосиф Нестеров нет 1887 Николаевка
Смерть
Неизвестно