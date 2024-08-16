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Прасковья Иосифовна

Место рождения

Николаевка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1906

Муж: Баранов Андрей Федорович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1906 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1263 Андрей Федоров Баранов 20 нет нет 1886 Гремячка Параскева Иосифова 19 Иосиф Нестеров нет 1887 Николаевка
Смерть
Неизвестно

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