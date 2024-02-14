Барзда Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барзда Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзда Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзда Илья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Барзда Владимир

Отец ребёнка: Борзда Илья

Рождение ребёнка
25.03.1933

Сын: Барзда Леонид

Отец ребёнка: Борзда Илья

Смерть
Неизвестно

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