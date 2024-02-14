Барзда Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борзда Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзда Илья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Барзда Владимир
Отец ребёнка: Борзда Илья
Рождение ребёнка
25.03.1933
Сын: Барзда Леонид
Отец ребёнка: Борзда Илья
Смерть
Неизвестно