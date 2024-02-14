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Борзда Илья

Место рождения

Читинская обл., Красночикойский р-н

Дата рождения

1908

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

1932 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Барзда Яков

Мать: Барзда (Бомштейн) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барзда Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барзда Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барзда Мария

Военная награда
Неизвестно
Борзда Илья Яковлевич мл. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место призыва Красночикойский РВК, Читинская обл., Красночикойский р-н Воинская часть 579... Показать все
Рождение ребёнка
1932

Сын: Барзда Владимир

Мать ребёнка: Барзда Мария

Рождение ребёнка
25.03.1933

Сын: Барзда Леонид

Мать ребёнка: Барзда Мария

Смерть
1987

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