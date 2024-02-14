Борзда Илья
Место рожденияЧитинская обл., Красночикойский р-н
Дата рождения1908
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Барзда Яков
Мать: Барзда (Бомштейн) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барзда Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барзда Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барзда Мария
Военная награда
Неизвестно
Борзда Илья Яковлевич мл. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место призыва Красночикойский РВК, Читинская обл., Красночикойский р-н Воинская часть 579... Показать все
Рождение ребёнка
1932
Сын: Барзда Владимир
Мать ребёнка: Барзда Мария
Рождение ребёнка
25.03.1933
Сын: Барзда Леонид
Мать ребёнка: Барзда Мария
Смерть
1987