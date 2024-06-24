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Крупник Григорий Федорович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

10.01.1861 ст.

Дата смерти

24.03.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1861 ст.

Отец: Крупник (Крупниченко) Феодор Стефанович

Мать: Крупник (Огородник) Феодосия Марковна

Погребище, Вінницька область
Крещение
12.01.1861 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Бракосочетание
До 1887

Жена: Крупник (Линник) Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Крупник Мина Григорьевич

Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Крупник Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Крупник Ефимий Григорьевич

Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Крупник Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Крупник Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна

Погребище, Вінницька область
Смерть
24.03.1937
Погребище, Вінницька область

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