Крупник Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения10.01.1861 ст.
Дата смерти24.03.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1861 ст.
Крещение
12.01.1861 ст.
Михайловская церковь
Бракосочетание
До 1887
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Крупник Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крупник Ефимий Григорьевич
Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Крупник Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Крупник (Линник) Феодора Антоновна
Смерть
24.03.1937