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Крупник Феодора Антоновна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Крупник Мина Григорьевич

Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Крупник Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Крупник Ефимий Григорьевич

Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Крупник Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Крупник Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупник Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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