Крупник Феодора Антоновна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Крупник Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крупник Ефимий Григорьевич
Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Крупник Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Крупник Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно