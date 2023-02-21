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Широкова Татьяна Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949

Отец: Кибирев Никандр Константинович

Мать: Кибирева Александра Ивановна

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