Кибирева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1913
Дата смерти07.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1939
Дочь: Антоновская Нина Никандровна
Отец ребёнка: Кибирев Никандр Константинович
Рождение ребёнка
31.12.1949
Дочь: Широкова Татьяна Никандровна
Отец ребёнка: Кибирев Никандр Константинович
Смерть
07.01.1996