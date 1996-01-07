Кибирева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибирева Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1913

Дата смерти

07.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1939

Дочь: Антоновская Нина Никандровна

Отец ребёнка: Кибирев Никандр Константинович

Рождение ребёнка
31.12.1949

Дочь: Широкова Татьяна Никандровна

Отец ребёнка: Кибирев Никандр Константинович

Смерть
07.01.1996
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