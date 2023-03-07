Куватова (Бучнева) Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуватова (Бучнева) Олимпиада

Куватова (Бучнева) Олимпиада

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.07.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1843

Отец: Бучневъ Сидоръ

Мать: Бучнева Надежда

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1862

Муж: Куватовъ Петръ

Рождение ребёнка
24.02.1863

Сын: Куватовъ Василий

Отец ребёнка: Куватовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1864

Сын: Куватовъ Андреянъ

Отец ребёнка: Куватовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Куватовъ Петръ

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Самохина Устинья

Отец ребёнка: Куватовъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close