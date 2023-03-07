Куватова (Бучнева) Олимпиада
Место рождения
Дата рождения23.07.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1843
Отец: Бучневъ Сидоръ
Мать: Бучнева Надежда
Бракосочетание
30.01.1862
Муж: Куватовъ Петръ
Рождение ребёнка
24.02.1863
Сын: Куватовъ Василий
Отец ребёнка: Куватовъ Петръ
Рождение ребёнка
18.08.1864
Сын: Куватовъ Андреянъ
Отец ребёнка: Куватовъ Петръ
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Куватовъ Петръ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Самохина Устинья
Отец ребёнка: Куватовъ Петръ