Хуртина Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ефимова Евдокия
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Хуртина Дарья
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
10.09.1893
Сын: Хуртинъ Андрей
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
07.08.1896
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
19.07.1898
Сын: Хуртинъ Илья Иванъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуртинъ Яковъ