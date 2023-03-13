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Хуртина Матрена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ефимова Евдокия

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Хуртина Дарья

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Рождение ребёнка
10.09.1893

Сын: Хуртинъ Андрей

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1896

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1898

Сын: Хуртинъ Илья Иванъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуртинъ Яковъ

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