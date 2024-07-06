Елисеев Иоанн Филиппов
Место рождения
Дата рождения25.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900 ст.
Отец: Елисеев Филипп Зосимов
Ф 627 оп 276 д 117 лл 77 об - 78 запись 41 (м) 25/27 августа 1900 г Родители: села Полянок крестьянин Филипп Засимов Елисеев и законная жена его Феодосья Федорова, оба правосласного вероисповедания. В... Показать все
Смерть
Неизвестно