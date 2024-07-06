Елисеев Иоанн Филиппов 25.08.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеев Иоанн Филиппов

Место рождения

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1900 ст.

Отец: Елисеев Филипп Зосимов

Мать: Елисеева Федосья Федорова

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 117 лл 77 об - 78 запись 41 (м) 25/27 августа 1900 г Родители: села Полянок крестьянин Филипп Засимов Елисеев и законная жена его Феодосья Федорова, оба правосласного вероисповедания. В... Показать все
Смерть
Неизвестно

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