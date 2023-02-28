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Большеушенков Пётр Ефимов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1883

Отец: Большеушенков (белогладшенков) Ефимий (Акимов)

Мать: Большеушенкова Параскева (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Акилина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1904

Сын: Большеушенков Константин Петров

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1905

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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