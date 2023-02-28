Большеушенков Пётр Ефимов
Место рождения
Дата рождения04.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1883
Бракосочетание
27.01.1903
Жена: Акилина Григорьева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1904
Сын: Большеушенков Константин Петров
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
24.08.1905
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Смерть
Неизвестно