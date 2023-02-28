Ерофеев (однодворец) Иван Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Иван Никанорович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ерофеев (однодворец) Никанор Матвеевич

Мать: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ерофеев (однодворец) Степан Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Михайловна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерофеев (однодворец) Николай Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Михайловна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Агафья Михайловна

Смерть
1836
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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