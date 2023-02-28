Ерофеев (однодворец) Иван Никанорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ерофеев (однодворец) Никанор Матвеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ерофеев (однодворец) Степан Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ерофеев (однодворец) Николай Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836