Ерофеева Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ерофеев (однодворец) Степан Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ерофеев (однодворец) Николай Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно