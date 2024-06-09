Писчасова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писчасов Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1989
Дочь: Бестужева Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Писчасов Вячеслав Александрович