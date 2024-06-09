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Писчасова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1953

Отец: Бестужев Сергей Анатольевич

Мать: Бестужева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писчасов Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писчасов Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
28.01.1989

Дочь: Бестужева Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Писчасов Вячеслав Александрович

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