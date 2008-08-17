Писчасов Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1951
Дата смерти17.08.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писчасова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.01.1989
Дочь: Бестужева Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Писчасова Екатерина Сергеевна
Смерть
17.08.2008