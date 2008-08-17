Писчасов Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писчасов Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1951

Дата смерти

17.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951

Отец: Писчасов Александр Иванович

Мать: Писчасова (Горбунова) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писчасова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писчасова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.01.1989

Дочь: Бестужева Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Писчасова Екатерина Сергеевна

Смерть
17.08.2008

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