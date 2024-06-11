Останина (Балуева) Агафья (Фекла) (Домника) Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Балуева) Агафья (Фекла) (Домника) Косьмина

Место рождения

Отопково, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.02.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1841

Отец: Балуев Косьма (Кузма) Андреев

Мать: Балуева Домника Васильева

Отопково, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Останина) Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Поликарп Григорьевич

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображения церковь с. Юксеево | ф719, д. 476, оп 10, зап. 17, 1841 г.
Место жительства
Неизвестно
Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1860

Муж: Останин Григорий Дмитриев

Метрическая книга Спасопреображенской церкви с. Юксеево Ф. 719, оп. 10, д. 488, з. 17 | Григорий Дмитриев Останин 1 браком, 18 лет Фекла (Домна) Косьмина Балуева, д. Отопковой 1 браком, 18 лет
Рождение ребёнка
27.01.1861

Дочь: (Останина) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1862

Дочь: (Останина) Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.08.1864

Дочь: (Останина) Васса Григорьева

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.07.1877

Сын: Останин Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.01.1879

Сын: Останин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: (Останина) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: (Останина) Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев

Пузым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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