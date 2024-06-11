Останина (Балуева) Агафья (Фекла) (Домника) Косьмина
Место рождения
Дата рождения01.02.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1841
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Останина) Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останин Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображения церковь с. Юксеево | ф719, д. 476, оп 10, зап. 17, 1841 г.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1860
Метрическая книга Спасопреображенской церкви с. Юксеево Ф. 719, оп. 10, д. 488, з. 17 | Григорий Дмитриев Останин 1 браком, 18 лет Фекла (Домна) Косьмина Балуева, д. Отопковой 1 браком, 18 лет
Рождение ребёнка
27.01.1861
Дочь: (Останина) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
03.01.1862
Дочь: (Останина) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
17.08.1864
Дочь: (Останина) Васса Григорьева
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
07.07.1877
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
29.01.1879
Сын: Останин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: (Останина) Мария Григорьева
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: (Останина) Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Останин Григорий Дмитриев
Смерть
Неизвестно