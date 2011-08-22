Гадышева (Федорович) Лидия Владимировна
Место рожденияШклов, Могилевская область, Беларусь
Дата рождения21.03.1927
Дата смерти22.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Шклов, Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
29.09.1948
Дочь: Гадышева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Гадышев Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1953
Сын: Гадышев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Гадышев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2011