Гадышева (Федорович) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадышева (Федорович) Лидия Владимировна

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Место рождения

Шклов, Могилевская область, Беларусь

Дата рождения

21.03.1927

Дата смерти

22.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Шклов, Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
29.09.1948

Дочь: Гадышева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Гадышев Александр Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
01.02.1953

Сын: Гадышев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Гадышев Александр Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадышев Александр Иванович

Смерть
22.08.2011
Днепр, Дніпропетровська область
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