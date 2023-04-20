Калинин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно