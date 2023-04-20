Калинин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Борис Андреевич

Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Адреевич

Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Калинина Просковья Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Просковья Пантелеевна

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