Калинина Просковья Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович