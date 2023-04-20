Калинина Просковья Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Просковья Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузмаков Пантелей Михайлович

Мать: Бузмакова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Борис Андреевич

Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Адреевич

Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Калинин Андрей Иванович

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