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von Poncet (Purischkewitsch) Seraphima

Место рождения

Кишинев/ Kischinew

Дата рождения

20.08.1871

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишинев/ Kischinew
Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Poncet De Sandon Anna Михайловна

Отец ребёнка: Von Poncet Michael

Kischinew
Рождение ребёнка
22.12.1898

Дочь: Natalie

Отец ребёнка: Von Poncet Michael

Kischinew
Бракосочетание
27.05.1900

Муж: Von Poncet Michael

Рождение ребёнка
25.07.1901

Дочь: Poncet De Sandon Lydia Михайловна

Отец ребёнка: Von Poncet Michael

Kischinew
Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Von Poncet Eugen Михайлович

Отец ребёнка: Von Poncet Michael

Kischinew
Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Hoffmann Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Von Poncet Michael

Kischinew
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1917
Одесса, Одеська область
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