von Poncet (Purischkewitsch) Seraphima
Место рожденияКишинев/ Kischinew
Дата рождения20.08.1871
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1897
Дочь: Poncet De Sandon Anna Михайловна
Отец ребёнка: Von Poncet Michael
Kischinew
Рождение ребёнка
22.12.1898
Дочь: Natalie
Отец ребёнка: Von Poncet Michael
Kischinew
Бракосочетание
27.05.1900
Муж: Von Poncet Michael
Рождение ребёнка
25.07.1901
Дочь: Poncet De Sandon Lydia Михайловна
Отец ребёнка: Von Poncet Michael
Kischinew
Рождение ребёнка
16.12.1904
Сын: Von Poncet Eugen Михайлович
Отец ребёнка: Von Poncet Michael
Kischinew
Рождение ребёнка
29.05.1909
Дочь: Hoffmann Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Von Poncet Michael
Kischinew
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1917
Одесса, Одеська область