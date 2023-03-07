Кощеева Акилина Миихайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Акилина Миихайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кощеев Андрей незаконорожденный

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.1806 ст.

Сын: Кощеев Сергей незаконорожденный

Отец ребёнка: не указан

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Андрей Ларионов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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