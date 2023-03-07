Кощеева Акилина Миихайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кощеев Андрей незаконорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1806 ст.
Сын: Кощеев Сергей незаконорожденный
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно