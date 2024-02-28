Сыпачев (сипачев) Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыпачев (сипачев) Леонид

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Место рождения

Черкасово, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1926

Дата смерти

21.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сыпачев (сипачев) Афанасий

Мать: не указана

Черкасово, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Военная служба
01.12.1943
Черкасово, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Военная служба
Неизвестно
1227 сп
Смерть
21.02.1945
Причина смерти: Ранение, смерть от столбника
Похороны
Неизвестно
ул. Вивиль, площадь, за железной оградой, кладбище, западная сторона, 1 ряд могил, могила № 453
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