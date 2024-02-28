Сыпачев (сипачев) Леонид
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти21.02.1945
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Сыпачев (сипачев) Афанасий
Военная служба
01.12.1943
Военная служба
Неизвестно
1227 сп
Смерть
21.02.1945
Причина смерти: Ранение, смерть от столбника
Похороны
Неизвестно
ул. Вивиль, площадь, за железной оградой, кладбище, западная сторона, 1 ряд могил, могила № 453