Иосиф ст
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1753
Дата смерти02.09.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Даниил Иванов
Мать: не указана
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1778
Сын: Павел Иосифов
Мать ребёнка: ?
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Дария Иосифова
Мать ребёнка: ?
д.Узривицы
Смерть
02.09.1807
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.