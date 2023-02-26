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Иосиф ст

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1753

Дата смерти

02.09.1807

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Даниил Иванов

Мать: не указана

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1778

Сын: Павел Иосифов

Мать ребёнка: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Дария Иосифова

Мать ребёнка: ?

д.Узривицы
Смерть
02.09.1807
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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