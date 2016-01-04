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Митрофанов Савелий Никитич
Митрофанов Савелий Никитич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.2016
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Никита Владимирович
1992 г.р.
Мать
Митрофанова Владислава Алексеевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2016
Отец:
Митрофанов Никита Владимирович
Мать:
Митрофанова Владислава Алексеевна
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