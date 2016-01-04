Митрофанов Савелий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Савелий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2016

Отец: Митрофанов Никита Владимирович

Мать: Митрофанова Владислава Алексеевна

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