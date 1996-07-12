Митрофанова Владислава Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1996
Отец: Галуза Алексей
Мать: Галуза Евгения
Рождение ребёнка
04.01.2016
Сын: Митрофанов Савелий Никитич
Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович
Рождение ребёнка
03.01.2017
Дочь: Митрофанова Василиса Никитична
Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович
Рождение ребёнка
06.12.2020
Сын: Митрофанов Мирослав Никитич
Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович
Рождение ребёнка
02.03.2022
Дочь: Митрофанова Алиса Никитична
Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно