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Митрофанова Владислава Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1996

Отец: Галуза Алексей

Мать: Галуза Евгения

Рождение ребёнка
04.01.2016

Сын: Митрофанов Савелий Никитич

Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович

Рождение ребёнка
03.01.2017

Дочь: Митрофанова Василиса Никитична

Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович

Рождение ребёнка
06.12.2020

Сын: Митрофанов Мирослав Никитич

Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович

Рождение ребёнка
02.03.2022

Дочь: Митрофанова Алиса Никитична

Отец ребёнка: Митрофанов Никита Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Никита Владимирович

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