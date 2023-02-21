(Худяковская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Худяковская) Анна

(Худяковская) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Худяковский Александр

Мать: Марья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close