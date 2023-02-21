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Логинов Зотик Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Между 1812 и 1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Логинов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Зотин Прокопий Зотич

Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Зотин Иван Зотич

Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Зотин Николай Зотич

Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агриппина Зотична

Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Зиновия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1812 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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