Логинов Зотик Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиМежду 1812 и 1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Логинов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зотин Прокопий Зотич
Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Зотин Иван Зотич
Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Зотин Николай Зотич
Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агриппина Зотична
Мать ребёнка: Логинова Зиновия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1821