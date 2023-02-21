Юсупова Малика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Юсупова Роза Аюповна
Отец ребёнка: Юсупов Аюп Юсупович
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсупов Аюп Юсупович
Смерть
Неизвестно