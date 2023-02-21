Юсупова Малика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Малика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Юсупова Роза Аюповна

Отец ребёнка: Юсупов Аюп Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Аюп Юсупович

Смерть
Неизвестно
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