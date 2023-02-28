Параскева Сергеева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти10.02.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1836
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1838
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
20.12.1838
Сын: Игнатий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
23.09.1842
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Смерть
10.02.1846