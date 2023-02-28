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Параскева Сергеева

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.02.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1836

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1838

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1838

Сын: Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1842

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.02.1846
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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