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Заварина (Богданова) Мария
Заварина (Богданова) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1870
Дата смерти
1952
Пол
Женский
Отец
Богданов Афанасий
1825 г.р.
Мать
Богданова (Иванова) Феодосия
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец:
Богданов Афанасий
Мать:
Богданова Феодосия
Смерть
1952
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