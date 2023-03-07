Волковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Волковъ Федотъ
Мать: Волкова Матрена
Рождение ребёнка
1833
Сын: Волковъ Яковъ
Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анциферова Марина
Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ирина Иванова