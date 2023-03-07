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Волковъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Волковъ Федотъ

Мать: Волкова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Волковъ Яковъ

Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анциферова Марина

Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Волкова Ирина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ирина Иванова

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