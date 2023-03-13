Волкова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Волковъ Яковъ
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анциферова Марина
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Иванъ