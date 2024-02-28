Филиппова Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения06.02.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1860 ст.
Бракосочетание
05.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1891 ст.
Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
25.06.1893 ст.
Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
16.06.1895 ст.
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
19.07.1896 ст.
Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
17.04.1898 ст.
Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин Симеон Михайлович
Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
22.01.1900 ст.
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Козма Михайлович
Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович
Смерть
Неизвестно