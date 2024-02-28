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Филиппова Анна Никитична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1878 ст.

Муж: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1891 ст.

Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1893 ст.

Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1895 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1896 ст.

Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1898 ст.

Сын: Гурьев-Титов-Гуряшин Симеон Михайлович

Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1900 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Козма Михайлович

Отец ребёнка: Титов Михаил Иосифович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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