Блинков Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти11.11.1897
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Блинков Филипп Федорович
Мать: Блинкова жена Филиппа
Бракосочетание
04.?.1873
Рождение ребёнка
12.08.1874
Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова
Рождение ребёнка
13.10.1876
Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова
Рождение ребёнка
15.06.1879
Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова
Рождение ребёнка
22.11.1880
Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова
Рождение ребёнка
05.07.1884
Дочь: Казакова Ольга Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова
Рождение ребёнка
06.04.1888
Сын: Блинков Терентий Иванович
Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова
Рождение ребёнка
05.10.1890
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова
Смерть
11.11.1897
Причина смерти: от чахотки