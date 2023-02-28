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Блинков Иван Филиппович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

11.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Блинков Филипп Федорович

Мать: Блинкова жена Филиппа

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1873

Жена: Блинкова Агафья Томбасова

Рождение ребёнка
12.08.1874

Сын: Блинков Самуил Иванович

Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1876

Сын: Блинков Артемий Иванович

Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1879

Сын: Блинков Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1880

Сын: Блинков Степан Иванович

Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1884

Дочь: Казакова Ольга Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1888

Сын: Блинков Терентий Иванович

Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1890

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
11.11.1897
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: от чахотки
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