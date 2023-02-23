Блинкова жена Филиппа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова жена Филиппа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Гликерия Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Филипп Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Блинков Игнат Филиппович

Отец ребёнка: Блинков Филипп Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинков Палладий Филиппович

Отец ребёнка: Блинков Филипп Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Блинков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Блинков Филипп Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агафья Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Филипп Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинков Филипп Федорович

Смерть
Неизвестно
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