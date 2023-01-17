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Казакова Ольга Блинкова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

05.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1884

Отец: Блинков Иван Филиппович

Мать: Блинкова Агафья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1902

Муж: Казаков Георгий Михаилович

Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Казаков Иван Егорович

Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Казаков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Ponikelská Анна Егоровна

Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1911

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1913

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Казаков Петр Егорович

Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1918

Сын: Казаков Василий Егорович

Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович

Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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