Казакова Ольга Блинкова
Место рождения
Дата рождения05.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1884
Отец: Блинков Иван Филиппович
Бракосочетание
01.11.1902
Рождение ребёнка
25.01.1904
Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович
Рождение ребёнка
01.11.1905
Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Ponikelská Анна Егоровна
Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович
Рождение ребёнка
11.03.1911
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович
Рождение ребёнка
28.06.1913
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович
Рождение ребёнка
25.06.1916
Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович
Рождение ребёнка
01.09.1918
Отец ребёнка: Казаков Георгий Михаилович
Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно