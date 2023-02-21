Духовской Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1849
Дата смерти21.03.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1849
Отец: Духовской Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1878
Сын: Духовской Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Духовская Варвара Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
профессор МГУ, юрист, общественный деятель
Смерть
21.03.1903
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
21.03.1903
Новодевичий монастырь, Москва, Russia (Россия)