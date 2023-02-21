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Духовской Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1849

Дата смерти

21.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1849

Отец: Духовской Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1878

Сын: Духовской Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Духовская Варвара Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
профессор МГУ, юрист, общественный деятель
Смерть
21.03.1903
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
21.03.1903
Новодевичий монастырь, Москва, Russia (Россия)
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