Толстых Никифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстых Никифор Васильевич

Толстых Никифор Васильевич

Место рождения

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Толстых Василий Емельянович

Мать: не указана

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Толстых Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Толстых Василий Никифорович

Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Толстых Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Толстых Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Толстых Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Толстых Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Марья Горпиновна

Смерть
1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close