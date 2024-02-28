Толстых Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Толстых Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Толстых Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Толстых Василий Никифорович
Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Толстых Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Толстых Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Толстых Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Толстых Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Толстых Марья Горпиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстых Марья Горпиновна
Смерть
1830