село Радубеж, село Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд (на 1892) — Familio

Радубеж

Дмитриевская волость, Фатежский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2912Радубеж, с. каз. и вл.при рч. Радубеже.22660405425Церковь православная 1. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Дмитриевская волость
1195. Радубеж, село бывшее владельческое и государственное, при речке Радубеже, дворов 97, жителей 796, церковь православная, школа

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Фатежский уезд, Дмитриевская волость
Радобеж село20419429Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 4.
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