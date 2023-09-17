Лапшин Дементий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Дементий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел Иванович

Мать: Гликерия Григорьевна

Бракосочетание
31.01.1868 ст.

Жена: Агапия Афанасьевна

Старый Аманак, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Агапия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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