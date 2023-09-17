Лапшин Дементий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел Иванович
Мать: Гликерия Григорьевна
Бракосочетание
31.01.1868 ст.
Жена: Агапия Афанасьевна
Старый Аманак, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Агапия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно