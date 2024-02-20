Корсун Агафия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Агафия Дмитриевна

Корсун Агафия Дмитриевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 1871

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Корсун Захарий Стефанович

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Минько Анна Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
С 1842 по 1871

Муж: Корсун Стефан Данилович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мешкова Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Ксения Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Евдокия Стеавновна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Елена Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Смерть
Около 1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close