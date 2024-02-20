Мешкова (Корсун) Евдокия Стефановна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Корсун Стефан Данилович
Мать: Корсун Агафия Дмитриевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
08.11.1870
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно