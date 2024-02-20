Мешкова (Корсун) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Корсун) Евдокия Стефановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Корсун Стефан Данилович

Мать: Корсун Агафия Дмитриевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
08.11.1870

Муж: Мешков Павел Захарович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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