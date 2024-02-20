Минько (Корсун) Анна Степановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Корсун Стефан Данилович
Мать: Корсун Агафия Дмитриевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
14.01.1862
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к и брачный обыск- 1862г.,зап-2
Смерть
Неизвестно