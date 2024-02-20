Минько (Корсун) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинько (Корсун) Анна Степановна

Минько (Корсун) Анна Степановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Корсун Стефан Данилович

Мать: Корсун Агафия Дмитриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
14.01.1862

Муж: Минько Трофим Никифорович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к и брачный обыск- 1862г.,зап-2
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close