Анастасия (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти31.05.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1819
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Гаврильченков Евстафий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.07.1822
Сын: Филипп Евстафиев
Отец ребёнка: Гаврильченков Евстафий Гаврилов
Рождение ребёнка
15.04.1824
Сын: Антон Евстафиев
Отец ребёнка: Гаврильченков Евстафий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1846