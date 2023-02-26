Анастасия (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (Григорьева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

31.05.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1819

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Гаврильченков Евстафий Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1822

Сын: Филипп Евстафиев

Отец ребёнка: Гаврильченков Евстафий Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1824

Сын: Антон Евстафиев

Отец ребёнка: Гаврильченков Евстафий Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврильченков Евстафий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврильченков Евстафий Гаврилов

Смерть
31.05.1846
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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