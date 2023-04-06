Гаврильченков Евстафий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения27.09.1802
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1802
Отец: Гаврильченков Гаврила Михайлов
Мать: Ефимия Борисова
Рождение ребёнка
20.08.1819
Дочь: Наталия Петрова
Мать ребёнка: Анастасия (Григорьева)
Рождение ребёнка
01.07.1822
Сын: Филипп Евстафиев
Мать ребёнка: Анастасия (Григорьева)
Рождение ребёнка
15.04.1824
Сын: Антон Евстафиев
Мать ребёнка: Анастасия (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия (Григорьева)
Смерть
До 1847