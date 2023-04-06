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Гаврильченков Евстафий Гаврилов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.09.1802

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1802

Отец: Гаврильченков Гаврила Михайлов

Мать: Ефимия Борисова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1819

Дочь: Наталия Петрова

Мать ребёнка: Анастасия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1822

Сын: Филипп Евстафиев

Мать ребёнка: Анастасия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1824

Сын: Антон Евстафиев

Мать ребёнка: Анастасия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия (Григорьева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия (Григорьева)

Смерть
До 1847
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