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Пекин Василий Иванович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.03.1892

Дата смерти

27.07.1892

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892

Отец: Пекин Иван Иванович

Мать: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 6
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
07.03.1892
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 6
Смерть
27.07.1892
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 14

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