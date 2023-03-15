Трофимов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Трофимов Иван
Мать: Трофимова Наталья
Рождение ребёнка
10.12.1931
Сын: Трофимов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Рождение ребёнка
?.03.1936
Сын: Трофимов Василий
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Анна
Смерть
Неизвестно