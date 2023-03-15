Трофимов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Трофимов Иван

Мать: Трофимова Наталья

Рождение ребёнка
10.12.1931

Сын: Трофимов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1936

Сын: Трофимов Василий

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна

Смерть
Неизвестно
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